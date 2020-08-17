Emine Bulut, 1'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı: Emine'mden sonra kaç kadın öldü, kadınların suçu ne?

17 Ağustos 2020 12:19
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı. Baba Ahmet Bulut, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu günahı ne?" dedi. Anne Fadime Bulut da kızının mezarına her gün geldiğini söyleyerek, "Büyük yükü üstümüze yıktı gitti. Sonra ev darmadağın oldu. Rüyamda bile görüyorum" diye konuştu.
Kırıkkale'de oturan Emine Bulut, geçen yıl, kızı F.B.B.'nin gözü önünde, 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Emine Bulut'un yaralı halde lokantadan çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.
Emine Bulut'un babası Ahmet ve annesi Fadime Bulut, yanlarında yaşayan torunları F.B.B. ile birlikte tüm Türkiye'yi sarsan cinayetin birinci yıl dönümünde Yuva Mezarlığı´nda bulunan kızlarının mezarını ziyaret etti. Kızlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşayan Bulut ailesi, mezar başında dua etti. F.B.B. de annesi için dua etti.
Kırıkkale Valiliği de Emine Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce gittiği karakoldaki polislere soruşturma izni vermedi. Bulut’un herhangi bir müracaatta bulunmadan karakoldan ayrıldığını söyleyen valilik kararında "görevlilerinin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.
Gazete Karınca’dan Sibel Yükler’in haberine göre, dört polis hakkında soruşturma başlatan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin emniyette verdiği ifadelerin ardından soruşturmayı tamamlamak için Kırıkkale Valiliği’nden izin istedi. Kırıkkale Valiliği ise “Bulut’un herhangi bir müracaatta bulunmadan polis merkezinden ayrılmış olması nedeniyle görevlilerinin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldığından Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli 4 polis hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanununun 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmemesine” karar verdi.
Soruşturma, avukat Ersoy Aytaç’ın Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli dört polis hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılmıştı. Aytaç’ın vekili avukat Merve Erten, valiliğin başsavcılığa soruşturma izni vermediği 18 Mart 2020 tarihli karara itiraz etti. İtirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi değerlendirecek.
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