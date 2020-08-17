Emine Bulut, 1'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı: Emine'mden sonra kaç kadın öldü, kadınların suçu ne?

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı. Baba Ahmet Bulut, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu günahı ne?" dedi. Anne Fadime Bulut da kızının mezarına her gün geldiğini söyleyerek, "Büyük yükü üstümüze yıktı gitti. Sonra ev darmadağın oldu. Rüyamda bile görüyorum" diye konuştu.

Kırıkkale'de oturan Emine Bulut, geçen yıl, kızı F.B.B.'nin gözü önünde, 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emine Bulut'un yaralı halde lokantadan çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.

Emine Bulut'un babası Ahmet ve annesi Fadime Bulut, yanlarında yaşayan torunları F.B.B. ile birlikte tüm Türkiye'yi sarsan cinayetin birinci yıl dönümünde Yuva Mezarlığı´nda bulunan kızlarının mezarını ziyaret etti. Kızlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşayan Bulut ailesi, mezar başında dua etti. F.B.B. de annesi için dua etti.

Kırıkkale Valiliği de Emine Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce gittiği karakoldaki polislere soruşturma izni vermedi. Bulut’un herhangi bir müracaatta bulunmadan karakoldan ayrıldığını söyleyen valilik kararında "görevlilerinin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.