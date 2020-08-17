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Valilik, Emine Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce gittiği karakoldaki polisler hakkında soruşturma izni vermedi

17 Ağustos 2020 11:31

Kırıkkale Valiliği, Emine Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce gittiği karakoldaki polislere soruşturma izni vermedi. Bulut’un herhangi bir müracaatta bulunmadan karakoldan ayrıldığını söyleyen valilik kararında "görevlilerinin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.

Gazete Karınca’dan Sibel Yükler’in haberine göre, dört polis hakkında soruşturma başlatan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin emniyette verdiği ifadelerin ardından soruşturmayı tamamlamak için Kırıkkale Valiliği’nden izin istedi. Kırıkkale Valiliği ise “Bulut’un herhangi bir müracaatta bulunmadan polis merkezinden ayrılmış olması nedeniyle görevlilerinin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldığından Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli 4 polis hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanununun 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmemesine” karar verdi.

Soruşturma, avukat Ersoy Aytaç’ın Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli dört polis hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılmıştı. Aytaç’ın vekili avukat Merve Erten, valiliğin başsavcılığa soruşturma izni vermediği 18 Mart 2020 tarihli karara itiraz etti. İtirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi değerlendirecek.

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