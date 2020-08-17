Valilik, Emine Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce gittiği karakoldaki polisler hakkında soruşturma izni vermedi

Gazete Karınca’dan Sibel Yükler’in haberine göre, dört polis hakkında soruşturma başlatan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin emniyette verdiği ifadelerin ardından soruşturmayı tamamlamak için Kırıkkale Valiliği’nden izin istedi. Kırıkkale Valiliği ise “Bulut’un herhangi bir müracaatta bulunmadan polis merkezinden ayrılmış olması nedeniyle görevlilerinin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldığından Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli 4 polis hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanununun 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmemesine” karar verdi.

Soruşturma, avukat Ersoy Aytaç’ın Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli dört polis hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılmıştı. Aytaç’ın vekili avukat Merve Erten, valiliğin başsavcılığa soruşturma izni vermediği 18 Mart 2020 tarihli karara itiraz etti. İtirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi değerlendirecek.

Bulut’u 11 yaşındaki çocuğu yanındayken öldüren Varan’a, 21 Ekim 2019 tarihinde Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi. Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce Varan’dan kaçarak sığındığı Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde görevli biri amir, dört polis hakkında ise “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye talimat yazdı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatta, polislerin ifadesinin alınmasını, tutanağın neden Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra imzası olmadan hazırlandığının, şiddet sarmalındaki ihmallerin ve 6284 Sayılı Kanun’a göre tedbir alınıp alınmadığının araştırılmasını istedi.

Polislerden amir Ş.’nin, Bulut karakoldan çıktıktan sonra tutanak hazırladığı, “6284 Sayılı Kanun kapsamında herhangi bir risk görmediği” ve bu yüzden “tedbir almadığı” ortaya çıkmıştı. “Bulut’un herhangi bir müracaatının olmaması iddiasıyla konuyu Cumhuriyet Savcısı’na bildirmediği” yönünde ifade veren polis amiri Ş., “görevini layıkıyla yaptığını” söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmemişti.

Çelişkili ifadeler veren polis amiri Ş., “Emine Bulut’un koruma kararı istemediğini” ve “takip edildiği için değil hakaret içerikli mesaj aldığı için karakola geldiğini” iddia etmişti. Ancak tam 29 dakika karakolda kalan Bulut’un tutanağında, “Eski kocasıyla çarşıda tartıştıkları, takip edildiği ve küfür içerikli mesajlar aldığını söylediği, bu mesajların görüldüğü” yazıyordu.