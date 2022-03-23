Emin Çapa: Türkiye’de 26 kişinin serveti bir yılda 127 milyar dolar arttı

Sosyal Demokrasi Derneği’nin düzenlediği ekonomi çalıştayında konuşan Gazeteci Emin Çapa, “Türkiye’de 2002 yılında altı dolar milyarderi vardı. 2021’de 26 dolar milyarderi var. Türkiye’deki dolar hareketi öncesinde bu sayı 35’ti. Bu sayı dolar hareketiyle 26’ya indi. Türkiye’de 26 kişinin serveti sadece 2021 yılında 127 milyar lira arttı” dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği, Ankara’da "Türkiye’deki Ekonominin Durumu: Krizden Bunalıma” başlıklı ekonomi çalıştayı düzenledi. Çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı. Gazeteci Emin Çapa ve Prof. Dr. Erkan Erdil oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Çapa, dünyada teknoloji nedeniyle gelir dağılımının bozulduğunu kaydederek, teknolojinin gelişmesiyle emeğin önemini yitirdiğini ifade etti. Çapa, “Artık emekten gelen gücümüzü değil vatandaşlıktan gelen hakkımızı istememiz gerekiyor” dedi.

"26 kişinin serveti bir yılda 127 milyar dolar arttı"

Çapa, ekonominin yeniden tanımlanması gerektiğini kaydederek, “Bu ekonomi kimin için var? Bu şirketler, patronlar için mi var? Ana soru bence bu. Türkiye’de 2002 yılında 6 dolar milyarderi vardı. 2021’de 26 dolar milyarderi var. Türkiye’deki dolar hareketi öncesinde bu sayı 35’ti. Bu sayı dolar hareketiyle 26’ya indi. Türkiye’de 26 kişini serveti sadece 2021 yılında 127 milyar lira arttı” diye konuştu.

Çapa, gelirin kazanılan bir şey ve servetin biriktirilen bir şey olduğunu belirterek, “Sen aşağıdaysan zaten serveti biriktiremezsin. Dünyanın en iyi servet raporunu İsviçreliler yapar. Türkiye’de 100 kişi olsaydı nüfus. Servet de 100 lira olsaydı. En zen gün 10 kişinin 70 lira 30 kuruşu, geri kalan 90 kişinin 29 lira 70 kuruşu olurdu” diye Türkiye’deki ekonomideki adaletsizliği anlattı.

"Son dört yılın üçünde yoksulsanız size sürekli yoksul deniyor"

Çapa, Türkiye’de son dört yılın üçünde 11 milyon 216 bin kişinin yoksul yaşadığını açıklayarak, “2020 yılı verileri elimizde var. Günde 34 liradan az geliri olan yoksul. Kişi başı yalnız. 34 lira, günde. Bu şekilde yaşayan 12 milyon 267 bin kişi var Türkiye’de. 2020’de günde 34 lira geçinmiş. Bir de en yoksullar var. Onlar da günde 15 liraya geçinenler. Günde 15 liraya geçinen 4 milyon 157 bin kişi var. Bir tanım daha var. Sürekli yoksul. Son dört yılın üçünde yoksulsanız size sürekli yoksul deniyor. Sürekli yoksul sayısı da 11 milyon 216 bin kişi. Danimarka’nın nüfusu 5 milyon. Hollanda’nın nüfusu 16 milyon. Avrupa’nın orta ölçekli ülkelerinden biri Hollanda… Bu sayı 2021’de dehşet verici hale gelecek. Korkunç bir yoksullaşma yaşadık. Bunu haziran ayında göreceğiz” diye konuştu.