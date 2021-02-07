Emel Sayın: Aşı oldum

07 Şubat 2021 15:16
Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Emel Sayın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek "Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.
Ünlü şarkıcı Emel Sayın, Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'ten Boynukalın'a: Ayasofya'da görev yapanların...
© Tüm hakları saklıdır.