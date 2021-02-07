Emel Sayın: Aşı oldum

Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Emel Sayın , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek "Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Ünlü şarkıcı Emel Sayın, Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.