Emeklilerden bayram ikramiyesi yorumu: Torunların gelmesini istemiyoruz para vereceğiz diye; 1100 lira para mı?

Ankara'daki emekliler 1100 TL'lik bayram ikramiyesiyle ilgili “Eskiden vallahi ceplerimiz doluydu, her toruna ayrı ayrı verirdik, şimdi torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye. Yok, geçim yok. Allah yardım etsin” diyerek dert yandı. Bir emekli de “Emeklisin torunun gelir işte eş dost gelir ziyarete… Hiç olmazsa bayram alışverişine bir katkı olur, hem ekonomi canlanır. Öyle vermiyorumla olmaz ki” dedi.

Bakan Bilgin emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerindeki artışa ilişkin sorulan soruya "Bayram ikramiyesinde artış yapılması gündemimizde yok. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira. Bayramdan önce 28-29 Nisan'da ödemeler 1100 lira olarak ödenecek" ifadelerini kullandı. Emeklilerin, 1100 TL ile ilgili düşünceleri şöyle:

"1100 TL ile iki kilo şeker, iki kolonya alınır başka yok. Yani, adı üstünde ikramiye. Enflasyona karşı artması lazım. 1100 lira para mı ya? Bugün 1100 liraya ne alırsınız? Üst, baş alamam bir kot pantolon olmuş 500 lira, bir gömlek 300 lira. Ben oğlumu nasıl bayramda giyindireyim? Mümkün değil. Eskiden vallahi ceplerimiz doluydu, her toruna ayrı ayrı verirdik, şimdi torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye. Yok, geçim yok. Allah yardım etsin."

"Bizler geldik geçiyoruz da bu geride kalan gençler, çocuklar ne yapacak?"

"Bir kere bu karar, sürpriz değil. Bu ülkenin bir emeklisi olarak 32 yılını kamuya vermiş bir insan olarak söylüyorum. SGK'dan emekliyim. 1100 liraya ne yapılabilir? Eh tabii ülkenin bütün kaynaklarını boşaltırsan, vermesi gereken yerlere vermezsen bu paraları çarçur edersek biz, bu ülkede olacağı da bu. Ülkenin kaynaklarını o kadar fütursuzca harcıyoruz ki bu güzel ülke, bu zengin ülkenin geldiği nokta üzüyor tabii ki. Bizler geldik geçiyoruz da bu geride kalan gençler, çocuklar ne yapacak? Onlara üzülüyorum. Oturup da her mikrofonu tuttuğun gencimiz hep kendine istikbali yurt dışında arıyorsa bunu artık sorgulamak lazım. Hoş şeyler değil. Ülkeye yazık. Yani oturmuşlar işte bakan 1100 lira yeter... Ne diyelim? Dört maaş, beş maaş alan insanlara veriyorsun, liyakatsiz yöneticileri getirip bu ülkenin yönetiminde söz sahibi yapıyorsun. Yazık ya. Bu ülke öyle kolay kurulmadı. Şu insanlara baksana. Gülen insan yok sokakta."

"Memlekete, Merzifon’a gider gelirim herhalde. Onun haricinde de hiçbir şey yapamam herhalde. Bilmiyorum. 1100 lirayla ne yapılır? Bunların da herhalde bütçede para yok verecek, bahane arıyorlar."

"1000 lira artık çok az bir para oldu"

"Vallahi hiçbir şey yapılmaz. 1000 lira artık çok az bir para oldu. Her şey çok pahalandı. Bir meyve, sebze 50 liradan satılıyorsa durumu ona göre etüt etmek gerekir. Ama onların da elinde para yok büyük ihtimalle. Onun için de hiçbir şey yapamıyorlar herhalde. Türkiye neden, nasıl bu duruma geldi onu da anlamak zor."

"Öyle 'vermiyorum'la olmaz"

"Ya insanların alım gücü düştü. 1100 lira nedir ki? En az asgari ücret seviyesinde vermesi lazım ki bir şeye yarasın yani. Emeklisin torunun gelir işte eş dost gelir bayram ziyareinet. Hiç olmazsa bayram alışverişine bir katkı olur, hem ekonomi canlanır. Öyle 'vermiyorum'la olmaz ki."

"Önemli olan kendi sultanlıklarını devam ettirmek"

"Muhatap yok. Muhatap yok yani, Cumhurbaşkanı’na ulaşamıyoruz emekliler olarak. Bakan ve milletvekilleri de kendi kafasına göre hareket ediyorlar. Onun için milletin aldığı da verdiği de kimseyi ilgilendirmiyor. Önemli olan kendi sultanlıklarını devam ettirmek."

Kaynak: ANKA

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