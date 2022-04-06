Emekli vatandaş: Torunum geldiğinde kaçıyorum, cebimde 10 TL yok

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da emeklilerin sorunlarını dinledi. Bulut’a yaşadıkları sorunları anlatan bir vatandaş, “Torunum geldiğinde kaçıyorum, cebimde 10 TL yok. Gerçi çocuk da 10 TL ile ne alacak da… Bir türlü ayın sonu getiremiyoruz. Borçla harçla yaşıyoruz, perişan durumdayız. Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine getirilirse en azından nefes alırız” dedi.

Burhanettin Bulut, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekliler Sendikası Adana Şube’de emeklilerle konuştu.

Bulut’a yaşadıkları sorunları anlatan bir vatandaş, “Mutfak tüpü 315 TL, şekerin kilosu 19- 25 TL arası, domatesin kilosu 28, biberin kilosu 40 TL, salatalığın kilosu 19-20 TL oldu ve günlük olarak artıyor. Adana narenciye bölgesi ancak üretici, para etmediği için mandalinaları döküyor. Üretici mağdur. Mandalina markette 20 TL, gidip alamıyoruz. Emeklilerin sosyal yaşamı bitti. Çay olmuş 2,5 TL, kahveye bile gidemiyoruz. İnsanın cebinde para olmazsa herkesten kaçar. İlk başta da torunlarından kaçar. Çünkü torunlar gözünüzün içine baktığı zaman mecburen istediğini almak zorundasınız. Ama yok, nasıl alacaksınız” diye konuştu.

"Borçla harçla yaşıyoruz, perişan durumdayız"

Zamlanan maaşlarıyla geçen sene aldıklarını şimdi alamadıklarını söyleyen bir vatandaş da şunları söyledi:

“Torunum geldiğinde kaçıyorum, cebimde 10 TL yok. Gerçi çocuk da 10 TL ile ne alacak da… Kahveye gidip arkadaşlarımıza çay ısmarlayamıyoruz. ‘Yurt dışına gidip dolaşın’ diyorlar, ‘manda yoğurdu’ diyorlar, manda yuva yapmış söğüt dalına, nereden bulacağız. ‘Kestane balı’ diyorlar, kilosu 300 TL, nereden bulacağız. 2 bin 500 TL’yle geçen sene ayın sonunu getirebilirdik. Bu sene çok büyük reklamlarla maaşları artırdıklarını söylediler ama biz geçen sene aldıklarımızı alamıyoruz. Akaryakıta, benzine, mazota zam geldi. Elektrik faturası 400 TL’den aşağı gelmiyor. Faturalar canımızı yakıyor. Bir türlü ayın sonu getiremiyoruz. Borçla harçla yaşıyoruz, perişan durumdayız. Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine getirilirse en azından nefes alırız.”