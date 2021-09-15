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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı batıdan Yunanistan, güneyden PYD ve IŞİD, Türkiye'yi işgal edecekti

"Sanmasınlar ki Türkiye'de bir darbe olup yeni bir düzen gelecekti"

15 Eylül 2021 08:53

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un Türkiye'nin batı tarafından parçalanması stratejisinin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un 'Türkiye'nin Arap Baharı' olarak planlandığını söyleyen Yaycı, "15 Temmuz başarılı olsaydı batıdan Yunanistan, güneyden PYD ve IŞİD, Türkiye'yi işgal edecekti" dedi.

Ulusal TV'de Türkiye-Yunanista ilişkilerini değerlendiren Yaycı, Adalar'daki silahlanmaya dikkat çekerek, "15 Temmuz başarılı olsaydı Türkie'de bir iç karışıklık olacaktı. PYD ve IŞİD, aşağıdan gelecekti, Yunanistan da batıdan gelecekti. Sanmasınlar ki Türkiye'de bir darbe olup yeni bir düzen gelecekti. Türkiye'de hesaplanan şey bir iç karışıklık ve Türkiye'nin batı tarafından parçalanması stratejisinin hayata geçirilmesiydi." dedi.

 

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