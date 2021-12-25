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Elinde taşla girdiği hastanede masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı

Saldırgan, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı

25 Aralık 2021 13:37

İstanbul Sultangazi'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi görevlilerin üzerine yürüdü, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün Sultangazi'de özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen kişiye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren zanlı, dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan saldırgan, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı. 

İstanbul SultangaziElinde taşla girdiği hastaneye saldıran kişi

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