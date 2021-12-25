Elinde taşla girdiği hastanede masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı

İstanbul Sultangazi'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi görevlilerin üzerine yürüdü, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün Sultangazi'de özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen kişiye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren zanlı, dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan saldırgan, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı.