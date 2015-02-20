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Elif Çakır, canlı yayında ayağa kalkarak Balyoz sanığından özür diledi

20 Şubat 2015 15:54

Kabataş olaylarında başörtülü kadına taciz ve darp iddiaları sonrası yaptığı röportajla gündeme gelen Elif Çakır, Kabataş'ta ortaya çıkan görüntüler sonrası iddiaların gerçek dışı olduğunun ispatlanması sonrası özür dilememişti ancak canlı yayınında Balyoz sanığından özür diledi. Ülke TV’de yayınlanan Söz Bitmeden programını sunan gazeteci Elif Çakır, Balyoz davasından 3 yıl hapis yatan Emekli Hava Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’ndan özür diledi. Çakır, önceki gün de Kabataş olayı ile ilgili özür dileme isteğini reddetmesiyle gündeme gelmişti. Balyoz ve Ergenekon konusunda çok büyük haksızlıklar yaptığını ve daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çakır, ayağa kalkıp Nogaylaroğlu'nun elini sıkarak özür diledi. Bu olaylardan dolayı annesini, babasını ve teyzesini kaybettiğini söyleyen Nogaylaroğlu, "Sizin ne kadar katkınızın olduğunu bilmiyorum. Sizi yakalamışken kusura bakmayın önce özür dileyin" dedi.

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