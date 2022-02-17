Elektrik ve doğalgaza gelen zamlara hesap makinesi ve cep telefonu yakarak tepki gösterdiler

Eskişehir’de bugün elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki amacıyla eylem yapıldı. Eylemciler hesap makinesi ve cep telefonu yakarak zamlara tepki gösterdi.

Eskişehir’de bugün elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından ortak bir eylem yapıldı. Eylemde, yazarkasa yakmak isteyen sivil toplum kuruluşu ve esnafa, emniyet tarafından izin verilmemesi nedeniyle eylemciler hesap makinesi ve cep telefonu yakarak zamlara tepki gösterdi.,

Eylemde konuşan ve artık öfkeli olduklarını belirten işletme sahibi Deniz Demir, "Turizm sektörü ve esnafların maliyetlerini bu kadar artırdığınız zaman ülkeye istihdam ve döviz anlamında en büyük geliri sağlayan sektöre bir metrelik bir bıçak sokmuş oluyorsunuz. Sonra KDV'yi yüzde 7 indirdiğinizi söylüyorsunuz. Yani bir metre soktuğunuz bıçağı, 7 santimini çekerek sevinmemizi bekliyorsunuz." dedi.

Eskişehir'de otel, restoran, lokanta işletmecilerinin, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen eylemde, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar protesto edildi. Eskişehir Tepebaşına bağlı Hoşnudiye Mahallesi Ulus Meydanı'nda yapılan eyleme CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile vatandaşlar katıldı. Eyleme katılanlar, 'Zamlar geri alınsın' sloganları atarak, 'Faturayı size keseceğiz', 'Esnaf bu yükü kaldıramaz', 'Artık yeter. Elektrik zammı geri çekilsin', 'Zam değil soygun' yazılı döviz açtı.