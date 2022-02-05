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Elektrik faturasına isyan eden esnaflar, elektrikli soba kırdı: Burası fabrika değil, küçük bir dükkan

"Şanlıurfa'da pasajda Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı!"

05 Şubat 2022 09:22

Şanlıurfa'da Kapaklı Pasaj esnafı elektrik faturalarının yüksek gelmesinin ardından duruma tepki göstermek için elektrik sobalarını yere fırlattı.

Küçük bir telefon dükkanı işlettiği söyleyen esnaf, gelen faturaları kameraya göstererek "Burası fabrika değil, küçük bir dükkan" sözleriyle isyanını dile getirdi. 

Esnaf, birkaç gün kar yağdı diye elektrik sobası kullandıklarını belirtip tepkisini dile getirerek kullandığı sobaları yere fırlattı. Görüntüleri payalşan  CHP İstanbul Milletveili Mahmut Tanal da "Şanlıurfa'da pasajda Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı! Fahiş #elektrik faturaları, vatandaşın canına tak etti. Seçimde AKP'yi ağır fatura bekliyor!” ifadelerini kullandı.

 

 
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