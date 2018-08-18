Elazığ'da bir telefon tamircisi ABD'ye tepki olarak 'Iphone tamiri yapmama' kararı aldı

Elağzı'da cep telefonu satışı yapan ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, 15 günlük geliri olan 2 bin lirayı, devlet ekonomisine destek için bağışlarken, Iphone telefonunun satışını ve tamirini de yapmama kararı aldı. Merkez Yeşildere sokakta cep telefonu satışı ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) tepki için iş yerinden 15 günde elde ettiği 2 bin liralık gelirini devlete hibe etme kararı aldı. Dağtekin ayrıca, Iphone telefonlarının bütün modellerinde geçerli olmak üzere satışını ve tamirini durdurdu.