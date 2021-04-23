Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'nun iddiasına yanıt: Sizce Tevfik Göksu söylüyorsa doğru mudur?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, kendisine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun bir iddiası sorulunca "Sizce Tevfik Göksu söylüyorsa doğru mudur" diye yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de gazeteciler İsmail Saymaz, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Tevfik Göksu ile yaptığı röportajdan bahsederek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlandırma yetkisi" ile ilgili bir soru yöneltmesi üzerine İmamoğlu "Sizce Tevfik Bey bir şey söylüyorsa doğru mudur" diye konuştu.