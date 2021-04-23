İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı’ya: Tevfik Göksu’dan mesajla soru alıp soracaksanız yayın bitmez; o benim muhatabım değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Nagehan Alçı'ya yönelik olarak "Tevfik Göksu’dan mesajla soru alıp soracaksanız yayın bitmez; o benim muhatabım değil" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Nagehan Alçı'nın Tevfik Göksu'dan yönelttiği sorulara cevap veren İmamoğlu, Alçı'nın bu sürdürmedeki ısrarı üzerine "Tevfik Göksü'dan mesajlar soru alıp soracaksanız bu yayın bitmez. Tevfik Bey benim muhatabım değil. Tevfik Bey'e Allah yardım etsin Nagehan Hanım. Üzülüyorum ona. Dua ediyorum. Keşke Esenler'de belediye başkanlığı yapabilse. Zavallı ne söyleyeceğini şaşırmış. Bunlar ata sporu geliştirdiler; adı ne biliyor musunuz Ekrem İmamoğlu" dedi.