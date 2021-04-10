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Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un yok edeceği su havzaları ve tarım arazilerini paylaştı: "İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır!"

"Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor"

10 Nisan 2021 14:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin yapılması durumunda yok olacak su havzaları ve tarım arazilerinin drone ile çekilmiş görüntülerinden oluşan bir video paylaştı. 

Paylaşımına "İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır!" ifadelerini ekleyen İmamoğlu, "Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" dedi.

 

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