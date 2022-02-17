Ekrem İmamoğlu'dan su baskınları mesajı: İstanbul'u bu halde bırakamazdık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı atık su ve yağmur suyu kanalı projesinin temel atma töreninde, geçmiş yıllarda farklı ilçelerde yaşanan su baskınlarına dikkat çekerek "İstanbul'u bu halde bırakamazdık" dedi.

Avcılar'da geçen yılın sonlarında imar planı kabul edilen nüfusu 100 bini aşan Yeşilkent Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, göç alan bu mahallenin yıllardan bu yana mağdur olduğunu, imar planı olmaması nedeniyle altyapı hizmetinin götürülemediğini söyledi.

İmamoğlu, "Burası İstanbul. Avcılar'daki, Üsküdar'daki, Kartal'daki, Bakırköy'deki Pendik'teki bu çirkin görüntüler dünyaya gösterilemez. İstanbul'un herhangi bir yerindeki çirkin görüntüler İstantanbullura yaşatılamaz, dünyaya gösterilemez" dedi.