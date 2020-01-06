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Ekonomide ne oluyor?

Ekonomist Ümit Akçay: Türkiye, 2020'de en fazla yüzde 3 büyür; bu da işsizliğe derman olmaz

Akademisyen Ümit Akçay, Barış Soydan'a yorumladı

06 Ocak 2020 15:03

Türkiye'nin 2019'dan devraldığı ekonomi sorunları yorumlayan akademisyen Ümit Akçay, "2020 zor bir yıl olacak. Türkiye en fazla yüzde 3 büyür. İşsizliğin düşmesi için en az yüzde 5 büyüme gerekiyor" dedi. 

Barış Soydan'la 'Ekonomide Ne oldu, Ne oluyor, Ne olacak?' programına konuk olan Doç.Dr. Ümit Akçay, 2019 rakamlarının 2020 için ne ifade ettiğini ve hükümetin ekonomik büyüme beklentilerini değerlendirdi. 

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda küresel ekonominin etkisi olduğunu belirten Akçay, "ABD'deki seçimler nedeniyle para politikalarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. Bu da küresel genişlemenin devam edeceği anlamına geliyor. 2020 yılında mevcut durum korunsa bile büyüme yüzde 2 veya 3 olabilir. Görünen senaryo o" diye konuştu. 

Türkiye'nin 2020 yılında da içinde bulunduğu tünelde yol almaya devam edeceğini söyleyen Akçay, "İşsizlik rakamlarını göz önüne aldığımızda bu toplumsal bunalımı derinleştiriyor. 2020'de kısmi pozitif büyüme olması ve hızlı bir canlanmaya geçiş yaşanmaması işsizlikte geçirilen süreyi de uzatıyor" dedi. 

“Merkez Bankası faiz indiriminin sınırına geldi”

Akçay, dövizde ani bir zıplama ihtimalinin Türkiye'nin dış politikadaki 'maceralarına' bağlı olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimini de yorumlayan Akçay, "12 ayda 12 puan faiz indirmiş olmak Merkez Bankası için işin kolay tarafıydı. Merkez Bankası'nın esas ekonomi yönetiminde hünerini göstereceği yıl 2020 olacak. Çünkü artık negatif faiz sınırına yaklaşmış durumda. Ben bu sınırı geçmeyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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