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Ekonomist Murat Üçer: Swap'la dolar ihtiyacını gidermek tam derman olmaz; Türkiye 2 ay sonra kritik karar vermek zorunda kalacak

Ekonomist Murat Üçer, Barış Soydan'a yorumladı

20 Nisan 2020 13:39

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan dolardaki yükseliş, kamu bankalarına sermaye enjekte edileceği ve Amerikan Merkez Bankası ile Swap hattı için görüşmelerin sürdüğüne yönelik haberlerle kısa süre için gaz kesse de gün için de yeniden hızlandı.

Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini, dolardaki yükselişi ve Amerika ile Swap görüşmelerini Ekonomist Murat ÜçerBarış Soydan'a yorumladı

Murat Üçer'e göre Amerikan Merkez Bankası'nın Swap (para takası) hattına Türkiye'yi dahil etmesi şu an zor görünüyor. Bu gerçekleşse bile Swap hattından gelecek doların ekonomiye etkisi kısa süreli olacak. Özetle Swap hattı tam derman olamayacak. 

Ekonomist Üçer Türkiye'nin salgınla ilgili sadece olumlu değil olumsuz senaryolara da hazırlıklı olması gerektiğini belirterek şöyle diyor: 

"Şirket de ülke de yönetseniz senaryo analizi yapmanız lazım. Kendinizi değişik senaryolara göre planlamanız lazım. 3 ay sonra herkes havalimanlarını doldurup restoranlara akın ederse ne mutlu bize. Ama ben yönetici olsam bu senaryoyu almam çünkü riskli ve geri tepebilir. Üç ayı bütün kaynaklarımı kullanarak geçireceğim, sonra nasıl olsa her şey güzel olacak demek bana doğru gelmiyor."

Türkiye'nin kategorik olarak IMF kapısını kapatmasının doğru olmadığını ifade eden Murat Üçer'e göre "Parasal genişlemeye de dikkat etmek gerekiyor. Zira hem para basmak hem de faizleri düşük tutmak enflasyona baskıyı artırabilir." 

Murat Üçer, Sağlık Bakanlığı'nın salgınla ilgili 7 hafta hesabına da dikkat çekerek, Türkiye 'nin 2 ay sonra ekonomiyle ilgili kritik kararlar almak zorunda kalacağını vurguluyor.

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