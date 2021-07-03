Egemen Bağış'ın uçakta çekilen fotoğrafını böyle analiz ettiler: "Güya şampanya; fetöşöpçüler, becerememişsiniz olmamış"

AKP'ye yakın Külliye TV isimli Youtube kanalında, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın gazeteci Ali Bayramoğlu ile özel bir uçakta çekilmiş şampanyalı fotoğrafını analiz ederek, görüntü ile oynandığını savundu. Sosyal medyada da gündem olan 'analizde' uçakta bulunan Bayramoğlu'nun da "Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" dediği şişe için "Güya şampanya" yorumu yapıldı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın sunduğu programda yapılan 'analiz' sırasında fotoğrafın Photoshop programı ile değiştirildiği savunuldu. Canpolat, bir grafik tasarımcıya yaptırdığı analiz sırasında kameraya dönerek ""Fetöşöpçüler, becerememişsiniz olmamış. Çuvalladınız! Yine olmadı. Başaramadınız, başaramazsınız. Bu milleti aldatamazsınız. 'Makara'lı bir ses kaydı yapmaya çalıştınız. Devleti, milleti için cefakarca hizmet veren insanları hedef aldınız, almaya da devam ediyorsunuz. Kimse babamızın oğlu değil. Varsa bir hatası, yanlışı hep beraber onu eleştirelim. Allah aşkına ortada bir şey yokken bu şekilde saldırmaya utanmıyor musunuz?" dedi.

Sözkonusu fotoğrafa ilişkin Egemen Bağış' bir açıklama yapmazken, Bağış'la birlikte aynı karede görünen Ali Bayramoğlu, "O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" açıklaması yapmıştı.

TIKLAYIN - Ali Bayramoğlu'ndan Egemen Bağış'la fotoğrafına ilişkin açıklama: 2011'de devletin uçağında çekildi