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Ali Bayramoğlu'ndan Egemen Bağış'la fotoğrafına ilişkin açıklama: 2011'de devletin uçağında çekildi

29 Haziran 2021 17:31

Gazeteci Ali Bayramoğlu, şu an Prag Büyükelçiliği görevinde bulunan Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafının 2011 yılına ait olduğunu söylerken, "Bir yurt dışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi" dedi.

Bayramoğlu, bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevini yürüten ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Serbestiyet'e konuşan Bayramoğlu, uçağın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddiasını yalanlayarak "O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurt dışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" dedi.

Ali BayramoğluEgemen Bağış
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