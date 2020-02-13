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EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a yorumladı

13 Şubat 2020 17:05

İdlib üzerinden Türkiye-Rusya gerilimi daha da artacak mı?

Ekonomik ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a anlattı. 

Türkiye'nin silahlı çatışmaya girmeden caydırıcılığı sağlamaya çalıştığını ve bunun iyi bir strateji olduğunu dile getiren Ülgen Türkiye'nin caydırıcılığının test edilmesi halinde savaş noktasına gelineceğini savundu. Ülgen, "Şubat sonuna kadar bu ihtimalin gerçekleşme ihtimali artıyor" dedi.  

Ülgen, "Türkiye'nin oyun planı askeri olarak harekatı bloke etmek ve Türkiye'nin etkisini siyasi çözüm aşamasında kullanmak" dedi. Türkiye'nin bu stratejisinin eksik olduğunu dile getiren Ülgen, "Askeri alanda bloke edilerek bunlar yapılabilir ancak paralel olarak siyasi süreç yoksa iş askeri kanada geliyor. Türkiye'nin eksikliği bu süreçte paralel bir siyasi süreci başlatamamış olması. Esad'la konuşmak istemiyorlar, böyle olunca da sonuç askeri çözüme geliyor" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin Suriye'de ihtilaflı bir duruma geldiğini hatırlatan Ülgen, "Bu durum karşısında ABD desteğini göstermek istedi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de bu yüzden Türkiye'ye geldi. Türkçe konuşarak, taziyelerini ileterek bu desteği gösterdi. Ancak ABD'nin desteği siyasi yönde olacak, askeri alanda Türkiye'yi desteklemesini beklemek gerçekçi değil" dedi. 

Türkiye ve ABD arasında 'S-400, Halkbank, ve PYD' konusundaki anlaşmazlıkların arka planda devam ettiğini savunan Ülgen, "Diplomatik olarak Türkiye-ABD ilişkilerinde önümüzdeki vadede anlaşmazlıklar olacak. Genel dinamiği değiştiren bir ziyaret olmadı" diye konuştu.  

 

 

 

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