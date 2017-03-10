Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin düşme anı kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de bir helikopter, televizyon kulesi olarak bilinen kuleye çarparak düştü. DHA'nın haberine göre, Bilecik'in Bozhöyük ilçesine gitmek üzere saat 11.15'te Atatürk Havalimanı'ndan havalanan helikopter, 11.20 sularında 250 metre yüksekliğindeki kuleye çarparak düştü. Kaza sonrası alev topuna dönen helikopterin pilotları Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut'la birlikte helikopterde bulunan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterden sağ kurtulmanın imkânsız olduğunu ifade etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin de 5 kişinin öldüğü bilgisini doğruladı. Helikopterin düşme anı, çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına böyle yansıdı...