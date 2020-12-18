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Ece Üner'den Prof. Sofoğlu tepkisi: Bu gibi adamların görülmesi için illa çıkıp saçmalaması mı lazım, sussa kimse görmeyecek miydi?

"Bu gibi adamların görülmesi için illa bu derece çıkıp saçmalaması mı lazım?"

18 Aralık 2020 09:03

Show TV haber spikeri Ece Üner,  üniversitelere fuhuş evi benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri"  sözlerine tepki göstererek  "Bunu söyleyen Ebubekir Sofuoğlu bir üniversitede profesördür, o halde Ebubekir Sofuoğlu kendisini ne olmakla itham etmiştir?" dedi. 

"Bu gibi adamların görülmesi için illa bu derece çıkıp saçmalaması mı lazım?" diyen Üner, "Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi?” diye sordu.

TIKLAYIN - Akit TV'de "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılıyor

 

 

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