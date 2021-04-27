Ebubekir Sifil: Öğrencilerin başı kapanırsa beyin belli bir sıcaklığa ulaştığından daha ideal çalışır

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, ideal bir eğitim için öğrencilerin başının kapalı olması gerektiğini söyleyerek “İnsan beyni belli bir sıcaklığa ulaşınca ideal çalışır” dedi.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil, “ideal bir eğitim sistemi” için iddiaya göre İngiltere’deki bir profesörün açıkladığı formülü anlattı.

Bekir Develi’nin Youtube kanalına konuk olan Sifil, konuyu kendisine Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Fatih’ projesi hazırlık aşamasındayken Avrupa ülkelerine gönderilen heyetlerden birinde yer alan bir görevlinin aktardığını belirtti. Sifil’in anlatımına göre söz konusu profesör “ideal bir eğitim” için şu tavsiyelerde bulundu:

“Derste öğretmen ve öğrencinin yerde oturacak. Kız ve öğrenciler ayrı ayrı olacak. Erkeklerin de kızların da başları kapalı olacak. Araştırmalarımız bize gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşınca ideal çalışır. Ders böyle yapılmalı”

Akman ve Özdil'i hedef göstermişti

Doç. Dr. Ebubekir Sifil, daha önce Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil için Diyanet İşleri Başkanlığına yaptığı çağrısıyla büyük tepki çekmişti. Sifil, “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BİR TEKLİF: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” demişti.