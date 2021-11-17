Düzce'de 5.2'lik depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor; "Korkudan kendimizi dışarı attık"

Düzce'de depremi yaşayan vatandaşlar, "Korkudan kendimizi dışarı attık, ateş yaktık oturuyoruz. Allah inşallah bir daha göstermez. Komşularımızla oturuyoruz. 4 katlı evde oturuyoruz. 1999 yılında da iki kere deprem yaşadık. Onun korkusu da var. Evlere gidemiyoruz. Burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde bugün saat 15.40'ta merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası büyüklükleri en büyüğü 4.3 olmak üzere 3 artçı deprem daha meydana gelmiştir. Oluşan deprem sonucunda kolluk güçleri ve arama kurtarma ekibinin yaptığı saha araştırmaları ile muhtarlardan gelen bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde herhangi hasar kaydı alınmamıştır. Diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrılar sonucu, 13 vatandaşımız sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş olup, ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın Valiliğimiz tarafından yapılan açıklamalara takip etmelerini, deprem sonrası vatandaşlarımızı tedbirli davranmaya ve sakin olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.