İstanbul'da da hissedildi; Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Düzce olan İstanbul'da da hissedilen deprem meydana geldi. Saat 15;40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.2, AFAD ise 5 olarak açıkladı. 13, 3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre iller Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi. Saat 15:57'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

İçişleri Bakan Soylu depremin ardından Twitter'da "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de "Bize gelen kötü bir haber yok, inşallah bundan sonra da olmaz" dedi.