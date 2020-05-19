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Duygulandıran '19 Mayıs' görüntüsü: 'Annem ve babam evden kaçtı sandım; fark ettim ki...'

19 Mayıs 2020 15:21

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ ülke genelinde sade törenlerle kutlanıyor. İzmir'de yaşayan çift de bahçelerindeki çiçeklerden çelenk yaparak evlerinin önündeki Atatürk büstüne bıraktı. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyenleri duygulandırdı.

O anları cep telefonu ile kayda alan Seren Borvalı, "Anne ve babam. Evden kaçtılar sandım sessiz sedasız, nereye gidiyorlar acaba diye bakarken arkalarından farkettim, bahçedeki yaseminlerden küçük bir çelenk yapmışlar, tek bir kırmızı gülü de yakaya iliştirir gibi iliştirmişler. Razı gelmediler boş geçmesine. Kutlu olsun 19 Mayıs" sözleri ile görüntüleri twitter hesabından yayınladı.

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