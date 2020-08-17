Duygu Delen'in ailesinin avukatı: Kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var; Adli Tıp Raporu'nu bulamadık

Gaziantep’te, erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı şiddet var. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kısıtlılık kararı nedeniyle Adli Tıp Raporu'nu henüz alamadıklarını kaydeden Öztürkmen, "Dosyada kısıtlılık var. İfadelerle ilgili olarak ulaşabildiğimiz, kısıtlılık kararı gelmeden önce, evraklar var. Kanuni hakkımız olmasına rağmen kısıtlama kararı olsa dahi, otopsi raporunun tarafımıza verilmesi lazımdı" diye konuştu.