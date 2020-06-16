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Duruşmaların görülmeye başlandığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yoğunluk oluştu

16 Haziran 2020 11:08

Normalleşme süreci kapsamında duruşmaların görülmeye başlandığı İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yoğunluk oluştu. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Erken saatlerden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, adliyelerin yeni normale hazır olduğunu söyledi. Gül aynı zamanda adliyelerde alınan önlemleri gösteren bir fotoğraf da paylaştı. 

TIKLAYIN - Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

Öte yandan vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra adliye binasına giriş yapabiliyor. 

 

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