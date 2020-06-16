Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

Dünya genelinde yüz binlerce insanın ölüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını sürüyor. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine adım atılırken adliyelerde de ne tür Koronavirüs tedbirleri alınacağı konusunda çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün sabat saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı Twitter'den bir açıklamada bulundu. Adliyelerin yeni normale hazır olduğunu ifade eden Bakan Gül, "Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı, Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" ifadesini kullandı.