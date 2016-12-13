Duru: Babam neden onun içinde anne

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun cenazesi, baba evinin önünden Bozhane Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Erdal, annesi Sabriye, eşi Emel, çocukları Duru ve Kaan Karakurdu, tabutun başında oturarak taziyeleri kabul ettiler. Annesinin kucağında babasının fotoğrafını elinden düşürmeyen küçük Duru, sık sık tabutu gösterip, "Neden babam onun içinde? Neden onun içinde?" diye sordu. Duru'nun sorusuna cevap veremeyen annesi Emel ve babaannesi Sabriye Karakurdu, gözyaşlarına boğuldu.