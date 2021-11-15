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Dünyanın ilk 'tren-büs'ü Japonya'da hizmete giriyor; hem rayda hem yolda hareket edebiliyor

DMV (Dual-Mode Vehicle) gelecek ay Japonya’da kullanıma girecek

15 Kasım 2021 16:44

Dünyanın hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen ilk çok amaçlı aracı gelecek ay Japonya’da hizmete girecek.
 
Dünyanın ilk operasyonel çift kullanım amaçlı aracı DMV (Dual-Mode Vehicle) gelecek ay Japonya’da kullanıma girecek.
 
Tokuşima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, hem yolda hem de tren raylarında hareket edebilen aracın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık'ta yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi.
 
Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek.
 
Kaynak: İHA
 
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