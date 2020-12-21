Dünyanın en yaşlı pandası öldü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="1203" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen 153 torunu bulunan 38 yaşındaki <strong>Xin Xing</strong> organ yetmezliği nedeniyle Çin'de hayatını kaybetti.</p>\n<div class="category-detail-social-area">\n<p>Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi’nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor.</p>\n<p>Xin Xing, 8 Aralık’ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.</p>\n<p>Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.</p>\n</div>\n</body>\n</html>