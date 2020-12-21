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Dünyanın en yaşlı pandası öldü

153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing organ yetmezliği nedeniyle Çin'de hayatını kaybetti

21 Aralık 2020 17:30

Dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing organ yetmezliği nedeniyle Çin'de hayatını kaybetti.

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