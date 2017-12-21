T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dünyanın en ilginç okulu: İzmir'deki okulda 33 ikiz ve 1 üçüz var

21 Aralık 2017 14:47

İzmir'in Buca İlçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda 33 ikiz ve 1 üçüz eğitim-öğretim görüyor. Okul Müdürü Bertan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul kayıtlarını almaya başladıklarında 33 ikiz ve 1 üçüz öğrencinin olduğunu fark ettiklerini söyledi. İkiz kayıtlarında kontenjanın çabuk dolduğunu aktaran Çetin, "Yaptığımız incelemelerde sayısal anlamda Guinness Rekorlar Kitabı'na bu halimizle girebiliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz de bizlere destek olacağını söyledi. İnşallah çocuklarımızı rekorlar kitabında görmek istiyoruz" dedi. Çetin, çocukların bu durumdan çok mutlu olduğunu okulda bu kadar ikizin eğitim gördüğünü onların da bilmediğini sözlerine ekledi. İkiz velilerinden Özlem Gültekin ise bunun çok güzel bir tesadüf olduğunu söyledi. Gültekin, "Okulun rekorlar kitabına girmesi hem İzmir hem de Türkiye açısından çok güzel olur" diye konuştu.

ETİKETLER

okulikizüçüzizmirizmir okul

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

Vuhan'da Koronavirüs için dayanışma: "Güçlü ol Vuhan"

Kızılay'dan Ensar'a dolaylı yoldan 7 milyon 925 bin dolar bağış

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

Şişli'de mucize kurtuluş! 4'üncü kattan düşen çocuk 1'inci katın demirlerine tutundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24