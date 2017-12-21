Dünyanın en ilginç okulu: İzmir'deki okulda 33 ikiz ve 1 üçüz var

İzmir'in Buca İlçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda 33 ikiz ve 1 üçüz eğitim-öğretim görüyor. Okul Müdürü Bertan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul kayıtlarını almaya başladıklarında 33 ikiz ve 1 üçüz öğrencinin olduğunu fark ettiklerini söyledi. İkiz kayıtlarında kontenjanın çabuk dolduğunu aktaran Çetin, "Yaptığımız incelemelerde sayısal anlamda Guinness Rekorlar Kitabı'na bu halimizle girebiliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz de bizlere destek olacağını söyledi. İnşallah çocuklarımızı rekorlar kitabında görmek istiyoruz" dedi. Çetin, çocukların bu durumdan çok mutlu olduğunu okulda bu kadar ikizin eğitim gördüğünü onların da bilmediğini sözlerine ekledi. İkiz velilerinden Özlem Gültekin ise bunun çok güzel bir tesadüf olduğunu söyledi. Gültekin, "Okulun rekorlar kitabına girmesi hem İzmir hem de Türkiye açısından çok güzel olur" diye konuştu.