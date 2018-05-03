'Dünyanın en büyüğü' 5 saatte Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk akım Doğalgaz Boru Hattı'nın Rusya- Kırklareli arasındaki deniz geçişi inşaatı için 10 aydır Karadeniz'de bulunan, boru hattını tamamlayıp Hollanda'ya doğru yola çıkan dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit', İstanbul Boğazı'nın ardından bugün de Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, ‘TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi saat 06.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 08.00'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu güçlükle dönen gemiye römorkörler eşlik etti. Gemi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü'nde dağında bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen dev gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-4' romörkörleri ile Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Dev geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dev geminin Çanakkale Boğazı'nı geçişi 5 saat sürdü.