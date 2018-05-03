T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Dünyanın en büyüğü' 5 saatte Çanakkale Boğazı'ndan geçti

03 Mayıs 2018 14:01

Türk akım Doğalgaz Boru Hattı'nın Rusya- Kırklareli arasındaki deniz geçişi inşaatı için 10 aydır Karadeniz'de bulunan, boru hattını tamamlayıp Hollanda'ya doğru yola çıkan dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit', İstanbul Boğazı'nın ardından bugün de Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, ‘TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi saat 06.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 08.00'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu güçlükle dönen gemiye römorkörler eşlik etti. Gemi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü'nde dağında bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen dev gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-4' romörkörleri ile Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Dev geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dev geminin Çanakkale Boğazı'nı geçişi 5 saat sürdü.

ETİKETLER

dünyanın en büyük gemisigemiçanakkale boğazıtürk akım doğalgaz boru hattıboru hattı

Diğer Videolar

Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı 5 kişi yaralandı

Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti: Kızım bunlar bizim tavuklar sana yedirmeyiz

Hız bir vatandaşın ölümüne neden oldu; başı aracın ön camına çarpan kadın arka camdan içeri girdi

Soygun için girdiği restoranda yemek yiyen polislerle karşılaşınca...

Rusya'da buz kırılınca 7 at suya düştü

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24