"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel oyuna dahil olduğunuz için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim

Daha önce de "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" açıklamasıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, bu kez de "Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" dedi.

Yeşim Salkım sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim" diye seslendi. "Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" notuyla paylaştığı videoda Salkım şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için, insanları işsiz bıraktığınız için, bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için, televizyona çıkıp sürekli bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi sağdan soldan toparladığınız bilgilerle doktorculuk oynadığınız için, sırf kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için, sır normal hastalığa yakalanıp da korkusundan günde 5 kere hastaneye gidenler için ve en sonra da çocuklarımıza bulaştığınız için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim. Biz şu anda kendi aramızda toplanıp bu davaları tek tek açacağız. İnsanlar intihar etmeye başladı. Zengini çok zengin, fakiri çok fakir ettiğiniz için. Ağzımıza taktığınız maskelerin hammaddelerini açıklamadığınız için. Bu sahte oyunun, sahte düzenin, Bill Gates denilen tüm dünyadaki ilaç firmalarına uyduğunuz için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğiz. Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Çünkü komple koca bir yalansınız."