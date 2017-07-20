T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dünyada Bir Gece film fragmanı

20 Temmuz 2017 18:19

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Japonya ortak yapımı, 1991'de çekilen "Dünyada Bir Gece" filmi, yıllar sonra vizyona giriyor. Jim Jarmusch'un yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği komedi-dram türündeki filmin başrollerini Roberto Benigni, Winona Ryder, Gena Rowlands, Giancarlo Esposito ve Armin Mueller-Stahl paylaşıyor. Sırasıyla Los Angeles, New York, Paris, Roma ve Helsinki'de geçen film, 5 taksi şoförünün yolcularıyla eş zamanlı olarak yaşadıkları küçük hikayeleri konu ediniyor.

ETİKETLER

Dünyada Bir Gecefilmfragmanıabdnew yorksinemavizyonseyirci

Diğer Videolar

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

"112'ye yapılan çağrıların %80'i asılsız; 'Gelirken ekmek alır mısınız' deyip şarkı söylüyorlar"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24