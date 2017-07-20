Dünyada Bir Gece film fragmanı

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Japonya ortak yapımı, 1991'de çekilen "Dünyada Bir Gece" filmi, yıllar sonra vizyona giriyor. Jim Jarmusch'un yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği komedi-dram türündeki filmin başrollerini Roberto Benigni, Winona Ryder, Gena Rowlands, Giancarlo Esposito ve Armin Mueller-Stahl paylaşıyor. Sırasıyla Los Angeles, New York, Paris, Roma ve Helsinki'de geçen film, 5 taksi şoförünün yolcularıyla eş zamanlı olarak yaşadıkları küçük hikayeleri konu ediniyor.