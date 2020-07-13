Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs salgınında 'maske' hatasını kabul etmiyor

Köln

Kanada’da McMaster Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, maske takılsaydı Korona salgınının yayılmasının yüzde 80 oranında önlenebileceğini ortaya koydu. Daha önceki 30'a yakın araştırma sonucunun analiz edilmesiyle yapılan yeni araştırmanın sonucuna göre, maske takılsaydı sadece İtalya’da 78 bin, New York’ta 66 bin daha az vakaya rastlanabileceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Almanya Robert Koch Enstitüsü, mayıs sonunda yapılan söz konusu araştırma sonuçları yayınlandıktan birkaç gün sonra maske takmayı önerdi. İki kurum da daha önce maske takmanın yanlış bir güvenlik duygusu vereceği ve takanı değil karşıdakini koruduğunu savunarak, sadece semptomları olanların maske takmasını önermişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Robert Koch Enstitüsü’nü hatasını kabul etmeye çağıran pek çok uzman, Asya ülkelerinde yapılan çok sayıda eski araştırmanın Covid-19’a benzer virüsler ile mücadelede maske takmanın salgının yayılmasını yarı yarıya azalttığını ispat ettiğini hatırlatıyorlar. İki kurum da hatasını kabul etmemenin yanı sıra hâlâ elde yeterli veri olmadığını savunuyor.



240 bilim insanının yazdığı mektuptan sonra, Dünya Sağlık Örgütü başka bir konuda geri adım attı ve Koronavirüs’ün hava yoluyla, yani "Aerosole" adı verilen parçacıklar aracılığıyla da bulaştığını kabul etti. Etti ama "bilimsel araştırmalar ile sınanması gerekir” ibaresini eklemeden edemedi. Bilim insanları, yazdıkları açık mektupta, yapılan pek çok araştırmanın nefes ya da konuşma ile havaya yayılan partiküllerin insanlara Covid 19 bulaştırdığının ispat edildiğine dikkat çekip, bu bilgiden yola çıkılarak önlem alınmasını istemişlerdi. Dünya Sağlık Örgütü bugüne kadar, "Virüsün hava yoluyla bulaşması mümkün olabilir” diyordu. Şimdi de örgüt diyor ki; “Kalabalık, havalandırılmamış, kapalı yerlerde uzun sure kalanlara virüs bulaşabilir. Ama bunun nedeni hijyen kurallarına uymamak ve maske takmamak da olabilir.”