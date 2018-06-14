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Spor

Dünya Kupası başlıyor; işte açılış töreninden görüntüler

14 Haziran 2018 20:37

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası, Rusya-Suudi Arabistan maçı ile başladı. Maç öncesi açılış töreninde dünyaca ünlü şarkı Robbie Williams sahne aldı. Rusya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu sene, 32 takım, ülkenin 11 farklı kentindeki 12 stadyumda 64 maç oynayacak. FIFA 2018 Dünya Kupası maçları, her birinde dört takım olan sekiz grup arasında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar ikinci tura yükselecek. Final maçıysa 15 Temmuz'da, açılış maçı gibi yine Lujniki stadyumunda oynanacak.

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Dünya Kupasıaçılış töreniRobbie Williams

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