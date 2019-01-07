Drake'in sahnede 17 yaşındaki bir kızı öptüğü ortaya çıktı

Ünlü rapçi Drake'in sahnede 17 yaşındaki bir kızı öptüğü video ortaya çıktı. Videonun 2010 yılında ABD'nin Colorado kentinde çekildiği belirtildi. Videoda Kanadalı rapçinin 17 yaşındaki kızı sahneye davet ettiği, dans ettiği ve boynundan öptüğü görülüyor. Drake kıza yaşını sorunca kı "17" cevabını veriyor. Drake'in bunun üzerine "Daha hapse giremem" dediği duyuluyor. Drake'in ayrıca kızın yaşını öğrendikten sonra "Suçlu mu hissetmeliyim bilmiyorum ama iyi zaman geçirdim" diyor ve kızı öpüyor. USA Today Drake'in konu ile ilgili yorum yapmayı reddettiğini belirtti. Drake, videonun çekildiği sırada 23 yaşındaydı