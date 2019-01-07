T24 LogoT24 Logo
Haberler

Drake'in sahnede 17 yaşındaki bir kızı öptüğü ortaya çıktı

07 Ocak 2019 18:19

Ünlü rapçi Drake'in sahnede 17 yaşındaki bir kızı öptüğü video ortaya çıktı. Videonun 2010 yılında ABD'nin Colorado kentinde çekildiği belirtildi. Videoda Kanadalı rapçinin 17 yaşındaki kızı sahneye davet ettiği, dans ettiği ve boynundan öptüğü görülüyor. Drake kıza yaşını sorunca kı "17" cevabını veriyor. Drake'in bunun üzerine "Daha hapse giremem" dediği duyuluyor. Drake'in ayrıca kızın yaşını öğrendikten sonra "Suçlu mu hissetmeliyim bilmiyorum ama iyi zaman geçirdim" diyor ve kızı öpüyor. USA Today Drake'in konu ile ilgili yorum yapmayı reddettiğini belirtti. Drake, videonun çekildiği sırada 23 yaşındaydı

ETİKETLER

drakesingerkiss17 years old17 yaşkızcinsel tacizöpmek

Diğer Videolar

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Delilleri toplamayan, savunmaya süre vermeyen bir mahkeme, mahkumiyet kararı veremez

Nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' Kars’ta görüntülendi

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk

Bağdat Caddesi'nde otomobil takla attı

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!

Başkentte 'kadına şiddete hayır' dansı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24