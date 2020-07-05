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Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor

05 Temmuz 2020 10:42

İstanbul’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında bulunan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Maymunlardan down sendromlu olan yavruya ise kardeşleri bakıyor.

Ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat bahçesine getirildi. Maymunların yapılan ilk muayenesinde birinin down sendromlu olduğu tespit edildi. Yapılan gözlem sonucu down sendromlu yavru maymunun tüm ihtiyaçlarını ise kardeşlerinin yaptığı ve hep ortalarında tutarak tehlikelerden koruduğu gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünün kendilerini durumdan bildirmesiyle harekete geçtiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gönderdikleri ekiple hayvanları şehre getirdiklerini söyledi. Maymunların yanı sıra yine kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan farklı türlerden hayvanları da kente getirdiklerini ifade eden Özsöyler, yavru makak maymunları hakkında bilgi verdi. Özsöyler, yapılan fiziki muayenede maymunlardan birinin diğerlerinden farklı olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, “Maymunların sağlık taramasını yaparken bir tanesinin kol boyunun uzun olduğunu, yüz yapısının farklı olduğunu ve aynı zamanda öbürlerinden farklı olduğunu tespit ederek down sendromu olduğunu belirledik” dedi.

Down sendromlu yavruya kardeşleri bakıyor
“Down sendromlu maymunumuzun kardeşleri de bunu benimsemiş ve bakımını kardeşleri yapıyor” diyen Özsöyler, “Kardeşleri onu besliyor ve onunla beraber hareket ediyor. Buradaki arkadaşlarımız da bunun bakımını üstlendi, birebir yem alıp almadığını takip ediyorlar. Sonrasında ise belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da onları hemcinslerinin yanına bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Annelerinin nerede olduğu bilinmeyen yavru maymunları hayvanat bahçesi çalışanları elleriyle besleyip özel ilgi gösteriyor.

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