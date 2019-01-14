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Donmakta olan köpek son anda kurtarıldı

14 Ocak 2019 18:49

Sivas'ta buz tutan Kızılırmak'ta mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekibi kurtardı. Sivas'ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Buzlu alandan geçmek isteyen bir sokak köpeği, buzun kırılmasıyla mahsur kaldı. Bir kısmı suya gömülen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra buzları kırıp nehrin ortasındaki köpeği ulaştı. Halat bağlanarak bulunduğu yerden çekilen köpeği, kıyıya yaklaştığında ise bir itfaiye eri, kucağına aldı. Ancak güçlükle taşıdı. Köpek daha sonra yine beline bağlanan iple yukarı çekildi. Köpek, itfaiye aracına bindirilerek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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