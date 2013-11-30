Donkişot Sosyal Merkezi

Gezi parkı ruhunu üflemeye devam ediyor! Gezi günlerindeki özgürlüğü, dayanışmayı, iletişimi içselleştiren ''çapulcular'' Gezi'den aldıkları ilhamı yeni biçimlere dönüştürüyor. Gezi'den sonra kurulan mahalle forumlarından olan Yeldiğermeni Dayanışması, mahallelerindeki 20 yıldır çöplük olan sahipsiz binayı işgal edip kamusal bir alana dönüştürmek için çalışıyor. Hiç bir hiyerarşinin olmadığı bu örgütlenme, minyatür bir gezi dünyası yaratarak bunu mahallelilerin faydasına açmak ve 'başka bir dünya' nın mümkün olduğunu hepimize göstermek istiyor.