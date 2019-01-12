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Donan gölde, Eskimo usulü balık avlıyorlar

12 Ocak 2019 15:18

Yoğun kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor. Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 8 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor. Sezonun açıldığını söyleyen evli ve 9 çocuk babası Atanur Dursun (48) yıllardır balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtti. Çıldır Gölü'nde gümüş ve sarı balık bulunduğunu ifade eden Dursun şöyle dedi: "Geceleri yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Kıyı kesimlerinde buz tabakasının kalınlığı daha fazla. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine attığımız ağla balıkları çıkarıyoruz. Buradan çıkardığımız balıkları kilosu 18-20 liradan satıp evimize ekmek götürüyoruz. Yaz kış demeden bu gölden çıkardığım balıklarla 11 nüfuslu aileme bakıyorum. Bazen hava çok soğuk oluyor ama çalışmak zorundayım."

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