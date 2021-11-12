Dolar/TL 10'u gördü, Berat Albayrak'ın videosu gündem oldu: Dolar 10 lira, 15 lira olacak ya...

Doların 10 liraya çıkmasının ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleri tekrar gündeme geldi.

Dolar, Türk Lirası karşısında tarihi bir rekor daha kırarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar karşısında çift haneli rakamlara ulaşan Türk Lirası, 10 seviyesine geldi.

Doların 10 liraya çıkmasının ardından sosyal medyada Berat Albayrak'ın sözleri geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dolar kuruna ilişkin şunları söylemişti:

"Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz alıp, 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ee ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsada şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir kar etsek. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz."

Dolar/TL 10 seviyesini aştı

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.

ABD'de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası'nın gevşek para politikası, TL'deki erimede başrol oynuyor.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.

TIKLAYIN | Türk Lirası tarihin en düşük seviyesinde: Dolar 10 lirayla çift haneye ulaştı