Türk Lirası tarihin en düşük seviyesinde: Dolar 10 lirayla çift haneye ulaştı

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.

Türk Lirası, dolar karşısında bu hafta yüzde 3'ün üzerinde kayıp yaşadı ve psikolojik eşik olan 10 seviyesini gördü.

ABD'de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası'nın gevşek para politikası, TL'deki erimede başrol oynuyor.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.

Analistlere göre, kurdaki oynaklık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar sürecek.

Eylülden bu yana politika faizini 300 baz puan indiren TCMB'nin 18 Kasım'daki toplantıda faiz indirimine devam edeceği görüşü hakim. Ancak bazı ekonomistler Merkez'in kasım ayını pas geçeceğini düşünüyor.

Bu arada NTV'nin haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Cari açığın azaltılması görevi hükümetindir" açıklamasını yaptı.