Doktoru darp ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş, hastanede alkışlarla protesto edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer'i (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda darp ettiği öne sürülen ve görevinden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A. (32) tedavisinin ardından sağlık çalışanları tarafından alkışlarla protesto edildi.

Alkışlı protesto görüntülerini ve darp raporu alan Dr. Tarimer'ın kırılan gözlüğünü de paylaşan hastanede görevli, uzman Doktor Özkan Yükselmiş görüntülere şu notu düştü.

''Muğla'da doktoru darp eden jandarma, meslektaşlarımız tarafından tedavi edildi. Taburcu edilirken de kendi meslektaşları tarafından hapse yollandı. Tabi bizim internler de güzel bir protesto hazırladı''

''Dün gece Muğla EAH'da jandarma doktoru dövüyor. Derhal TSK ile ilişiği kesilmelidir bu magandanın İşte kardeşimizin kırık gözlüğü Yürekli yiğitlere hatıran olsun Kendini üzme, devran döner Haklarımızı vermezler, biz alırız''

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Uzman çavuş, doktoru değil; doktor, uzman çavuşu darp etmiş

Yatağan Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart’ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı’dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.

İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuşa göreve iade, doktora soruşturma

Olay ile ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

Öte yandan Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan’ın bizzat yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. Doktorların da arasında yer aldığı 25 sağlık çalışanının, savunmalarının alınmaya başlanacağı bildirildi.

Olay sonrası Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer’in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

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