14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş açığa alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i darbetti. Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.’dan şikayetçi oldu.

Uzman çavuş açığa alındı

Uzman Çavuş A.A. (32), tedbiren açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "14 Mart 2022 günü saat 23.50 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne apandisit rahatsızlığı nedeniyle başvuran Jandarma Uzman Çavuş A.A. tarafından bir hekimimize yönelik istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olay sonrası A.A., akut apandisit teşhisi konularak ameliyata alınmış, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

"Sağlıkta şiddete karşı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz"

Hastanede çalışan sağlık emekçileri yaşanan darp olayını protesto etti. Hastane girişinde bir araya gelen sağlık emekçileri adına Dr. Ali İhsan okudu.

İhsan, “Daha dün burada sağlıkta şiddete karşı olduğumuzu ve tükendiğimizi belirtmişken, hastanemize başvuran ve asıl görevi güvenliğimizi sağlamak olan bir kolluk kuvveti personeli tarafından 14 Mart Tıp bayramında görevi başında iken sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan doktor arkadaşımız olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bugün burada, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri olarak doktor arkadaşımıza destek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sağlıkta şiddete karşı sesimizi duyurmaya çalıştığımız bu zor günlerde ve üstelik 14 Mart Tıp bayramında gerçekleşen bu şiddet olayında şiddete karşı tüm hekimler olarak birlik olduğumuzu ve hekim arkadaşımıza dün de olduğu gibi bugün de ve her koşulda destek olduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.

Sağlıkta şiddetin etkin şekilde önlenmesi için yasal düzenlemeler dahil her türlü önlemin acilen alınmasını talep ettiklerini söyleyen İhsan, “Bu düzenlemeler hayata geçirilene kadar hep birlikte dayanışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bir arada daha güçlü olduğumuzun bilinciyle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi. (DHA)