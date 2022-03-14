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Doktorlar için "gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan'dan yeni açıklama: Bu ülkenin hekimlerine ihtiyacı vardır

"Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin"

14 Mart 2022 14:45

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yurt dışına giden hekimlere yönelik söylediği “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözlerinin ardından bugün yaptığı açıklamasında "Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem de ihtiyacı vardır" dedi. 

14 Mart Tıp Bayramı Buluşması’nda konuşan Erdoğan, "Esasen ülkemizdeki hemen he bireyin hafızasında bilgisi ve davranışıyla üzerine unutulmaz etkiler bırakılmış daima şükranla yad ettiğimiz bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı. 

 

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