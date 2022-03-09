Erdoğan, "gidiyorlarsa gitsinler" demişti; Demirtaş'tan doktorlara çağrı: Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına gitme planlarına ilişkin "Gidiyorsa gitsinler" şeklindeki çıkışına gönderme yaparak, doktorlara "Tüm sağlık emekçilerine kocaman, sıcacık selamlar. Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim." çağrısında bulundu.

Demirtaş, aynı hücreye düşen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı aynı zamanda doktor olan Selçuk Mızraklı'ya da Twitter hesabından selam göndererek şu ifadeleri kullandı:

"1- Merhabalar. Dr. Selçuk Hocama katılıyorum. İki gündür hücrede tartışıyoruz. Bu doktorlar da çok oldular artık, giderlerse gitsinler (!)

2- Bir gece yarısı kararnamesiyle tüm yandaş müteahhitler, taşeronlar, TÜGVA’cılar falan doktorların yerine atansın. Pudra şekerciler, hipokrat yemini ettirilip anestezi uzmanı olarak göreve başlatılsın.

3- Ha, bütün hastaların böbreklerini, dalaklarını hemen çalarlar, o ayrı. O kadarı da olsun artık. Sonuçta çalmadan çalışamıyorlar.

4- Ayrıca yüzünüze gözünüze dursun? ülkede kişi başına bir doktor düşüyor, ki bana düşen doktoru hücreme aldılar. Üstelik hem milletvekili hem belediye başkanı.

5- Bu arada, hoş geldin Dr. Selçuk Mızraklı Hocam. Mücadeleye birlikte devam. Tüm sağlık emekçilerine kocaman, sıcacık selamlar. Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim."

Erdoğan ne demişti? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir"

TIKLAYIN | Erdoğan: Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlarmış, gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz!